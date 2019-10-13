وزارة الثقافة تنظم فعالية "ثقافات من روسيا" تزامناً مع زيارة الرئيس بوتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحتفي وزارة الثقافة بروائع الثقافة الروسية عبر فعاليات متنوعة ستقام في مدينة الرياض، تزامناً مع زيارة فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة. وتتضمن الفعاليات عروضاً فنية متنوعة تُبرز قيمة الثقافة الروسية من بينها معرض خاص بلوحات الفنان الروسي فاسيلي كاندينسكي، ومعرض فني للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عروض أفلام روسية كلاسيكية وحديثة.

وتقام الفعاليات تحت مسمى "ثقافات من روسيا" في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وستنطلق مساء الاثنين 14 أكتوبر 2019م بحفل يتضمن أمسية موسيقية لأوركسترا تشايكوفسكي الروسية التي ستقدم مجموعة من المعزوفات الشهيرة لأهم الموسيقيين العالميين من بينهم سيرجي رحمانينوف ونيكولاي كورساكوف.

وأتاحت وزارة الثقافة المجال لحضور الجمهور من مختلف الشرائح لحفل الأوركسترا ولبقية الفعاليات من خلال موقع إلكتروني مُخصص للتسجيل على الرابط: https://www.moc.gov.sa/ar/events/3982.

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وتضم الفعاليات معرض "الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات" والذي يشارك فيه عشرة فنانين قدموا أعمالاً فنية تم تنفيذها عبر برمجيات في الحاسب الآلي بأسلوب يحتوي على نظرة جديدة للعلاقة بين الفنان والمشاهدين. ومن أبرز الأعمال التي يقدمها المعرض لوحة "ميموزا أوف باسيرباي" للفنان ماريو كلينغيمان والتي يشكك فيها بمبدأ الاكتمال، وعمل "انستوليشن تايم" للفنان قسطنطين نوفوسيولوف الحائز على جائزة نوبل الذي يتناول فيه موضوعات فلسفية يتم التعبير عنها في أوراق مرسومة باستخدام حبر الجرافين. ويشارك في المعرض الفنانان السعوديان مهند شونو ولولوة الحمود.

كما تضم فعاليات "ثقافات من روسيا" معرضاً لأعمال مؤسس الفن التجريدي الروسي فاسيلي كاندينسكي الذي توفي عام 1944م، وتمثل لوحاته عرضاً فنياً باهراً يفيض لوناً وتعبيراً ويظهر فيه تفاصيل المنازل الخشبية والأواني والأدوات المنزلية وألعاب الأطفال وعجلات الغزل السائدة في القرنين التاسع عشر والعشرين.

وستُعرض خلال فعاليات "ثقافات من روسيا" مجموعة من أهم الأفلام الروسية الكلاسيكية والحديثة، من بينها فيلم "المرآة" للمخرج الروسي الكبير أندريه تاركوفسكي والذي يعد من العلامات المضيئة في تاريخ السينما العالمية، كما سيعرض الفيلم القصير الحائز على الأوسكار "الشيخ والبحر" للمخرج ألكسندر بيتروف، وفيلم "ستالينغراد" الذي يعد من أنجح الأفلام الروسية الحديثة وقد تم إنتاجه عام 2013م ويقدم قصة شجاعة مجموعة من الروسيين واجهوا حصار القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية. وسيتم عرض الأفلام في صالات العرض المخصصة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وتنظم وزارة الثقافة الفعاليات بالشراكة مع صندوق الاستثمار الروسي المباشر، وذلك للاحتفاء بروائع ما أنتجته الثقافة الروسية بتاريخها الإبداعي العريق، وتأكيداً لعمق العلاقات التي تربط بين المملكة ودولة روسيا الاتحادية.