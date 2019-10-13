، في يومه الثالث.. معرض الصقور يشهد توافداً كثيفاً من الزوار ،

محمد بن مسعود - الدمام - إلى جانب فعالياته اليومية المتنوعة مثل "ريشة صقار"

قدّم معرض الصقور والصيد في يومه الثالث عروضاً تثقيفية وتراثية، إلى جانب ما يقدمه لهواة الصقور والصيد من مستلزمات ومتعلقات عبر 30 قسماً على مساحة 36 ألف متر مربع.

ومنذ اليوم الأول ومع لحظة افتتاح أبوابه، شهد المعرض إقبالاً سجل أرقاماً قياسية في أيامه الثلاث الأولى.

ويشهد اليوم الثالث منذ ساعاته الأولى زيارات رسمية وجماهيرية كبيرة، إلى جانب العديد من الفعاليات المقامة على مسرح المعرض، مثل الفعاليات المدرسية مع الطلاب وفقرة الرواة والمحاضرات العلمية، إلى جانب فعاليات المعرض اليومية المتنوعة مثل فعالية "ريشة صقار" للرسامين ومزاد الصقور وفعالية "حياة الصقاقير".

معرض الصقور