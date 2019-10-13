سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 13-10-2019 مقابل عملة الريال السعودي

سعر الذهب في السعودية اليوم يعد الذهب ذلك المعدن النفيس والغالي الثمن والمحبب لدى كل الناس خاصة النساء، والذهب معدن نادر ولهذا السبب سعره مرتفع لندرته وعرف الذهب منذ قديم الأزل على أنه زينة للنساء الأمر الذي يجعل النساء هم أكثر من يقبلون على شراء الذهب حول العالم لما يحمله من جمال سواء في أصابعهم أو معاصمهم أو رقبتهم أو حتى أيديهم.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وللذهب بريق خاص يخطف الأبصار ويعجب العيون مما يجعله من المعادن النفيسة وباهظة الثمن لهذه الأسباب هذا غير أنه يعتبر من المعادن التي يؤثر سعرها سواء بارتفاعه أو انخفاضه على اقتصاد دول كثيرة فالدول التي يرتفع فيها سعر الذهب كثيرا دليل إلى أن سعر عملة هذه الدولة منخفض فيعنى أن هناك أزمات اقتصادية في هذا البلد، وإليكم جدول سعر الذهب في السعودية اليوم :-

سعر الذهب عيار 24 بنحو 179.80 ريال بما يعادل 47.90$ سعر الذهب عيار 22 بنحو 164.82 ريال بما يعادل 43.91$ سعر الذهب عيار 21 بنحو 157.33 ريال بما يعادل 41.92$ سعر الذهب عيار 18 بنحو 134.85 ريال بما يعادل 35.93$ سعر الذهب عيار 14 بنحو 104.89 ريال بما يعادل 27.94$ Advertisements سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.90 ريال بما يعادل 23.95$ سعر أوقية الذهب بنحو 5,592 ريال بما يعادل 1,490$ سعر جنيه الذهب بنحو 1,259 ريال بما يعادل 335.33$ سعر كيلو الذهب بنحو 179,804 ريال بما يعادل 47,904$

أسعار الذهب في السوق السعودية

كيف يؤثر سعر الذهب على الاقتصاد، معروف أن للذهب سعر عالمي وأنه يعتبر الغطاء النقدي للعملات المحلية لطباعة العملات داخل كل دولة وبنكها المركزي فطباعة العملات بشكل عشوائي دون وجود غطاء نقدي كافي من الذهب يجعل العملة بدون قيمة سواء داخليا أو خارجيا.

وللذهب عياران تدل على نسبة نقائه وهذه العياران هي التي تحدد سعره فمثلا الذهب عيار 18 يعتبر أقل عيار للذهب سعرا مقارنة بالعيار 24 الذي يعتبر أغلى سعر لجرام الذهب النقي ويعتبر العيار 24 هو العيار الأكثر رواجا ومبيعا في السعودية.