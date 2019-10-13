طلاب المملكة يحصدون 13 ميدالية في أولمبياد الرياضيات والفيزياء واللغة العربية

حقق طلاب المملكة عشر ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية، وذلك في النسخة الثالثة من «مناهزات اللغة العربية»، و«أولمبياد الرياضيات الخليجي السابع GMO2019»، و«أولمبياد الفيزياء الخليجي الثالث PhO2019»، والتي أقيمت في سلطنة عمان خلال المدة من 6 - 10 أكتوبر 2019.
وفاز الطلاب السعوديون في مناهزات اللغة العربية بميداليتين ذهبية، وبرونزية، حيث فاز بالذهب ياسر بن صالح العتيبي، ونسرين بنت محمد المتعاني، ونالت البرونزية عائشة بنت محمد المحمود، وحصد ذهبيات الفيزياء كل من: هشام المالكي، حسام نورولي، أحمد الحيد، ويوسف الربيعة، كما حقق 3 طلاب وطالبة في الرياضيات الميدالية الذهبية وهم: مروان خياط، خالد عجران، ثناء الحيدري، ونواف الغامدي، وفي الرياضيات أيضاً حقق طالبان الميدالية الفضية وهما: خالد الجابري، وعبدالرحمن الأحمدي.
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