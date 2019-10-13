أمطار غزيرة يصحبها تيارات هابطة على بعض مناطق المملكة.. غدًا وبعد غد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة يومي غد وبعد غد، على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إنَّ مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها تتأثر باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة يومي غد وبعد غد، يصحبها تيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى 50 كيلو مترًا في الساعة أو أكثر قد تتسبَّب في إثارة الأتربة والغبار، وتدنّي مدى الرؤية الأفقية.

كما توقعت هيئة الأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة «قد تكون رعدية»، على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل .