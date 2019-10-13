«الأحوال المدنية» تجيب: هل يمكن تغيير اسم المولود بعد التبليغ؟

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إمكانية تعديل اسم المولود بعد التبليغ عنه.

وتلقت الوكالة عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تساؤلًا من مواطن قال فيه: «هل يمكن أن أُغيِّر اسم المولود عند تسجيله بالأحوال المدنية، علمًا بأنني قمت بإجراء تبليغ عن المولود».

وردَّت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بأنَّ «تعديل الاسم يكون عن طريق المستشفى في حال لم يتم طباعة شهادة الميلاد».

ويشمل تعديل قيود وبيانات السجلات، وفقًا لنظام الأحوال المدنية، إجراءات الحذف والإضافة والتغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر، كما يجب على كل مواطن أن يتقدم إلى دائرة الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل التي تحدث مستقبلًا خلال المدة المحددة نظامًا لذلك.

كما يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة، وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدة المحددة، والمكلفون بالتبليغ هم: المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا بالأحوال المدنية، وفقًا ما تحدِّده اللائحة التنفيذية، ووالدا الطفل، والأقرب درجةً للمولود من الأقارب البالغين من العمر ثمانية عشر عامًا، والحاكم الإداري في المحافظة أو المركز، وعمدة الحي أو شيخ القبيلة، أو المعرف المعتمد، وأي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ، وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب، ويكون التبليغ عن المواليد في أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعدّ لذلك خلال 15 يومًا من تاريخ الولادة.