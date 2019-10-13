طالبت وزارة التعليم، قائدي وقائدات المدراس، بإحصاء عدد الموظفين والموظفات من الأشخاص ذوي الإعاقة. وبحسب مصادر «عاجل»، فإن التعميم طالب قادة المدارس ومديري الإدارات التعليمية، برفع أسماء المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات والعمال، من الأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على طلب الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الرابط:

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: «التعليم» تطالب قادة المدارس بحصر الموظفين والموظفات من ذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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