الإطاحة باثنين ارتكبا جرائم نشلٍ لمواطنين ومقيمين في بعض مساجد عنيزة

أعلنت شرطة منطقة القصيم، اليوم الأحد، ضبط اثنين من مخالفي نظام الإقامة في العقد الثالث من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم نشلٍ لمواطنين ومقيمين في عددٍ من الجوامع والمساجد بمحافظة عنيزة، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ووثائق ثبوتية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري، أسفرت عن ضبط المتورطين.

وأشار متحدث شرطة القصيم، إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة منطقة القصيم حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.