استعادة مليون و733 ألف متر أراضٍ حكومية معتدى عليها في عسير

استعادت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها، خلال الشهر الماضي، أراضيَ حكومية معتدى عليها، بلغت مساحتها الإجمالية مليونًا و733 ألف متر مربع.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال الإزالة شملت 14 موقعًا في (السودة ومربة وخميس مشيط وظهران الجنوب ومحايل عسير وأحد رفيده وتثليث وتنومه وسراة عبيدة والمجاردة والحرجة وبللسمر والبرك والحازمي والثنية وتبالة).
وأكد الحميدي أن الأمانة تعمل مع البلديات على إزالة مثل هذه التجاوزات المخالفة للأنظمة والقوانين الخاصة بتملك الأراضي، ولن تتهاون مع كل من يحاول المساس بالممتلكات الخاصة للدولة.
وفي إطار مواجهة التعديات بكل حزم وشدة، تمكنت الأمانة وبلدياتها خلال الشهر الماضي، من إزالة تعديات ومبانٍ عشوائية غير مرخصة، شُيدت على أراضٍ تتجاوز مساحتها مليوني متر مربع في نحو 35 موقعًا بالمنطقة.
وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الفرق الرقابية الميدانية لديها توجيهات مشددة تنص على سرعة التعامل مع الإحداثات، وإزالتها فورًا، ومن ثم التأكد من عدم عودة المحدثين إلى المواقع مرة أخرى، من خلال تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع بمنطقة عسير كافة.
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