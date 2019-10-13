أمين الطائف يوجه برفع الجاهزية لاحتواء آثار موسم الأمطار

وجَّه أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، الوكالات والإدارات الإشرافية المختصة والبلديات الفرعية، برفع درجة الاستعداد لاحتواء آثار موسم الأمطار الحالية.

وتضمنت توجيهات «آل هميل»، رفع الجاهزية لأي طارئ، مع أهمية مضاعفة الجهود في هذا الشأن، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان التعامل السريع والفعال وقت الحالة المطرية.

وباشرت الإدارات المختصة بالأمانة تصريف مياه الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، فضلًا عن متابعة تشغيل مشاريع تصريف المياه وأداء العبارات الصندوقية والمفتوحة، والتأكد من أداء المضخات بالأنفاق، ونشر مضخات شفط متنقلة والآليات والمعدات في الأماكن الحرجة، والتفاعل السريع مع البلاغات التي تتلقاها غرفة عمليات الأمانة وغرفة العمليات المشتركة.

وساهمت خطة العمل الاستباقية لموسم الأمطار والتي نفذتها الأمانة في الاستعداد للموسم؛ فعملت الإدارة العامة للنظافة والبلديات الفرعية على معالجة آثار الأمطار بالشوارع والأحياء، مع إزالة عوائق تصريف المياه، كما وفرت وكالات الأمانة العمالة والآليات وصهاريج الشفط ومعدات الكسح.

وتتواصل أمانة الطائف مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتعرف على توقعات حالة الطقس واحتمالات هطول الأمطار، كما خصصت خطوط خدمة العملاء لتلقي بلاغات المواطنين على مدار الساعة، ونقلها لفرق العمل الميدانية لمباشرتها على الفور.