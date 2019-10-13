السفارة في اليابان تؤكِّد سلامة جميع المواطنين بعد مرور إعصار هاغيبس

أكَّدت السفارة السعودية في اليابان سلامة جميع المواطنين المتواجدين هناك، بعد مرور إعصار هاغيبس.

ودعت السفارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، لمتابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع السفارة في حال حدوث أي طارئ، عبر الرقمين التاليين: ,09055833862

0335895242، معبرة عن أمنياتها بالسلامة للجميع .

وتكثفت عمليات البحث والإنقاذ في مناطق يابانية، تضررت بسبب كارثة إعصار هاغيبس اليوم الأحد، بعد أن تسبب الإعصار في فيضانات واسعة والعشرات من الانهيارات الأرضية في مناطق واسعة من البلاد.

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ولقي 21 شخصًا على الأقل حتفهم، فيما فقد 16 آخرون وأصيب أكثر من 160، طبقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن.إتش.كيه»، حيث وصل إعصار «هاجيبيس» وهو واحد من أقوى الأعاصير التي تضرب منطقة طوكيو منذ عقود، إلى اليابسة في شبه جزيرة «ايزو».

وتُجرى عمليات إنقاذ في الكثير من المناطق من البلاد، التي ضربتها انهيارات أرضية وفيضانات واسعة النطاق، فما تمّ إرسال المئات من الجنود إلى بعض المناطق المتضررة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات ومساحات واسعة من المناطق السكنية مغمورة في مياه موحلة بعد أن انهارت ضفة نهر «تشيكوما»، مما تسبب في فيضانات واسعة في مدينة «ناجانو» ومناطق مجاورة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الأمطار الغزيرة غمرت 14 نهرًا على الأقل في شمال شرق البلاد وفي إقليمي كانتو وكوشين. وقالت الحكومة: إنَّ الإعصار تسبَّب في حدوث 48 انهيارًا أرضيًا في 12 محافظة .