السعودية اليوم / مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يتسلّم شهادات اعتماد 3 برامج أكاديمية



الدمام 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

تسلّم معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، اليوم شهادات الاعتماد البرامجي لثلاثة برامج اعتمدت في الجامعة وهي: برنامج الدراسات الإسلامية، وبرنامج هندسة المباني، وبرنامج التاريخ.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه لوفد الجامعة المشارك في ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي بالرياض.

من جهة ثانية وقع معالي الدكتور الربيش اتفاقية تعاون للبدء في تنفيذ مشاريع الاعتماد البرامجي لعدد من البرامج مع هيئة تقويم التعليم والتدريب متمثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، التي يمثلها معالي رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وهي برنامج بكالوريوس العلوم في الرياضيات والفيزياء وبرنامج بكالوريوس صحة البيئة وبرنامج بكالوريوس إدارة وتقنية المعلومات الصحية.

وأوضح معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أن اعتماد هذه البرامج التي تضاف إلى سلسلة برامج معتمدة في الجامعة وهو الأمر الذي يؤكد حرص الجامعة على اعتماد كافة برامج الجامعة بإذن الله بعد استكمال كافة المتطلبات وهذا ما يعزز دور الجامعة الريادي ويعكس انطباع لدى منسوبي الجامعة بالانتماء وتحقيق الرضا وارتفاع الروح المعنوية والأداء المهني والشعور بالمسؤولية المهنيّة.

وأضاف الدكتور الربيش بأن هذا الاعتماد يحقق افضل مستويات رضا المستفيدين ويعطي ثقة أكبر للجامعة من قبل القائمين على التعليم والمجتمع والدولة ويعنى ذلك بتميز الجامعة بكادرها وطلابها وأنشطتها وخدماتها كما ينعكس ذلك على الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة، بما يعطي ذلك أكبر قدر وحافز لمزيد من التطور والتحسين ومواكبة العصر في الاستفادة من تقنيات التعليم.

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16:54ت م

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