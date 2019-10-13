السعودية اليوم/ أمين محافظة جدة يفتتح أسبوع الجودة البلدي



جدة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

افتتح معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي اليوم ، أسبوع الجودة البلدي تحت شعار "صح_من_أول_مره" ، وسط حضور مكثف من قبل وكلاء ومنسوبي أمانة جدة والمحافظات التابعة لها.

وافتتح المنتدى بكلمة لمعالي الأمين تحدث فيها عن طموحات المملكة ورفع كفاءة الإنتاج والجودة من خلال رؤية 2030 الواعدة ، موضحا أن كل موظف في الأمانة لديه عمل يقوم به عليه أن يراعي فيه الجودة وتحقيق مؤشرات الأداء، مشيرًا إلى أن للجودة معاني كثيرة أهمها أن يكون الموظف مخلصًا في عمله.

وأقيمت أولى ورش عمل أسبوع الجودة البلدي بعنوان (ورشة عمل الأداء)، قدمها استشاري قياس الأداء في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ثامر الحربي إذ تناولت الورشة أنواع مؤشرات الأداء والمؤثرات الرئيسة فيها ونماذج تقييم جودتها ، إلى جانب تحديد المستهدفات الطموحة القابلة للتحقيق وإعداد تقارير الأداء ، وختم الورشة بمنهجية مركز أداء في القياس ودوره في تمكين الجهات للتطور وفق أفضل الممارسات العالمية.

واختتم اليوم الأول من أسبوع الجودة البلدي بفوز ثلاثة موظفين بجوائز قيمة ضمن المسابقة اليومية للمنتدى ، والتي تهدف إلى تحفيز الموظفين على الأداء المتميز وتعزيز الجودة لدى إدارات الأمانة وبلدياتها ، كما كرم معاليه ، ثامر الحربي على مساهمته الفعالة في إنجاح أهداف المنتدى.

وتأتي أعمال المنتدى حرصًا من الأمانة على نشر ثقافة الجودة لدى منسوبيها للقيام بدورها الوطني المنوط بها بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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16:49ت م

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