

الأحساء 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

بحث مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس ابراهيم بن خليل الخليل، ورئيس المجلس البلدي بالأحساء الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، اليوم سبل التعاون في المحافظة على واحة الأحساء، وذلك مقر مكتب البيئة والمياه والزراعة في الهفوف.

وناقش الطرفان الجوانب المشتركة بين المكتب والمجلس البلدي في مجالات الطرق الزراعية وسبل تطويرها، ومصانع التمور، والمحافظة على الواحة القديمة، والاهتمام بالمنتجات النسبية الأحسائية، والقضاء على سوسة النخيل الحمراء.

//انتهى//

16:34ت م

0163





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مكتب البيئة والمياه والزراعة والمجلس البلدي بالأحساء يبحثان سبل التعاون في المحافظة على واحة الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.