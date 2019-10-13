السعودية اليوم / فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالقصيم يعقد اجتماعه الأول لعام ١٤٤١هـ بقيادات الفرع



بريدة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

عقد فرع الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم اليوم اجتماعه الدوري لرؤساء الهيئات والمراكز بالمنطقة برئاسة مدير عام الفرع الشيخ صالح بن علي العميرة بحضور مدراء الإدارات والاقسام بالفرع.

ويأتي الاجتماع إنطلاقا من توجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند على ضرورة تفعيل الأدوار الميدانية للهيئة وفق الخطط المرسومة وخاصة ما يتعلق بالجانب الوقائي والتوجيهي والجانب الميداني على حد سواء والتأكيد على التعاون مع الجهات المختصة ذات العلاقة .

ونوه مدير عام الفرع بالدعم الكبير الذي يلقاه جهاز الهيئة من ولاة الأمر - حفظهم الله - وبدعم سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه، مؤكداً على تنفيذ الخطة الميدانية والتوعوية ومد الجسور والتعاون التام بين الجهات الحكومية فيما يخدم مصلحة العمل ويزيد من فاعليته وحسن الأداء .

وتخلل الاجتماع مجموعة اوراق عمل تقدم بها أصحاب الفضيلة مدراء الإدارات والأقسام ورؤساء الهيئات والمراكز .

وخرج اللقاء بعدد من التوصيات المهمة التي تصب في جانب تفعيل العمل الميداني بشقيه الوقائي والتوجيهي والجانب التوعوي.

// انتهى //

16:27ت م

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