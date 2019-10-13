السعودية اليوم / الحكومة الليبية تعلن العثور على أسلحة روسية الصنع في محيط العزيزية



طرابلس 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة الوفاق الليبية، العثور على أسلحة وذخائر وملابس ولوازم عسكرية روسية الصنع خلال تمشيطها محاور القتال في محيط العزيزية.

وقالت في إيجاز صحفي اليوم، إن «الذخائر نوع AGS-30 و AGS-17»، عادة أن العثور على هذه الأسلحة والمعدات يعد دليلا إضافيا لوجود مرتزقة .

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16:26ت م

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