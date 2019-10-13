السعودية اليوم / تعليم الأحساء يعقد ورشة عمل حول آلية النقل لمعلمي المحافظة



الأحساء 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

عقد تعليم الأحساء ممثلاً في إدارة شؤون المعلمين اليوم ورشة عمل لمناقشة آليات وعناصر حركة النقل بحضور ومشاركة 30 معلماً ومعلة وعدد من القيادات المدرسية، وذلك في مقر إدارة التعليم بالهفوف.

وأكد مدير إدارة شؤون المعلمين بتعليم الأحساء فهد القويزاني، أن هذه الورشة تأتي من منطلق حرص وزارة التعليم على تطوير وتجويد الأساليب والآليات للبرامج والخدمات المقدمة للمعلم والمعلمة، وسعياً لتحقيق الجودة العالية من خلال أهمية إشراك المعلم والمعلمة في تقييم مستوى الخدمات واقتراح الرؤى التطويرية، مبيناً أن الورشة وتناولت مقدمة تعريفية عن آلية حركة النقل وعناصر مفاضلة الحركة وضوابط حركة النقل.

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16:25ت م

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