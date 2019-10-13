السعودية اليوم / اجتماع إقليمي عربي حول مؤشر الابتكار العالمي



القاهرة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية بعد غدٍ الاجتماع الإقليمي العربي حول مؤشر الابتكار العالمي للعام الجاري، بمشاركة ممثلي الدول العربية المختصين بقضايا الملكية الفكرية، وعدد من الخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية والدول العربية.

وأفادت مديرة إدارة الملكية الفكرية والتنافسية الدكتورة مها بخيت في تصريح لها اليوم بأن الاجتماع سيناقش الآليات التي يمكن اتباعها من قبل الحكومات العربية من أجل تقدم ترتيب الدول العربية في مؤشر الابتكار العالمي في المستقبل.

وأضافت أن الاجتماع يهدف إلى تسليط الضوء على مؤشر الابتكار العالمي للعام الجاري، الذي يعد معيارًا عالميًا لقياس تقدم الدول في مجال الابتكار، ويساعد صانعي السياسات على تحفيز وتعزيز الابتكار والإبداع في دولهم لما له أكبر الأثر في تعزيز التنمية الاقتصادية والشاملة في كافة البلدان.

ولفتت الانتباه إلى أن الاجتماع سيتضمن عرضًا لأهم التجارب الناجحة في عدد من الدول العربية في مجال الابتكار، وذلك لتبادل الخبرات بين الدول في هذا المجال.

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16:20ت م

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