السعودية اليوم / لجنة حقوق الإنسان العربية تناقش التقرير الدوري الأول لدولة الإمارات غدًا



القاهرة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

تعقد لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" غدًا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الدورة السادسة عشر المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستعقد اللجنة جلسة استماع لبعض منظمات المجتمع المدني الإماراتية، وفق الاجراء المعمول به في اللجنة في هذا الخصوص، كما تعتزم عقد جلسات عمل على هامش أعمال الدورة لوضع ما تراه من ملاحظات على التقرير وتقديم توصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرها الدوري الأول إلى اللجنة إعمالاً لنصوص وأحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان، لتقييم مدى امتثال تشريعات وممارسات الدولة الطرف لأحكام الميثاق.

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16:17ت م

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