السعودية اليوم / اجتماع بالجامعة العربية للتحضير لمؤتمر وزراء الزراعة العرب والأفارقة



القاهرة 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

استضافت جامعة الدول العربية اليوم الاجتماع الرابع للجنة المنظمة للإعداد والتحضير للمؤتمر المشترك لوزراء الزراعة العرب والأفارقة الذي تستضيفه مصر في الفترة من 9 إلى 11 الشهر المقبل، وذلك في إطار التحضير للملفات التي تُرفع للقمة العربية الإفريقية المقرر عقدها بالرياض يوم 25 نوفمبر المقبل.

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال حسن علي في تصريح له عقب الاجتماع أن مؤتمر وزراء الزراعة العرب والأفارقة حول التنمية والأمن الغذائي هو أحد مقررات القمة العربية الإفريقية التي عقدت في "مالابو"، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تدعيم التعاون بين الجانب الأفريقي والجانب العربي خاصة في مجال الزراعة.

وأشار "علي" إلى أن مناقشة خطة العمل الأفريقية العربية المشتركة لتحديد مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الاتحاد الافريقي والجامعة العربية سيكون أحد بنود جدول أعمال قمة الرياض يوم 25 نوفمبر المقبل، لافتًا الانتباه إلى أن هذا جزء من الخطة الخاصة بالمسار الزراعي والأقدم بين الجانبين.

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16:16ت م

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