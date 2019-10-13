السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن نواف يستقبل مدير جامعة الجوف



سكاكا 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارةاليوم ، معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، يرافقه عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور هزاع بن عبدالكريم الفويهي .

واطلع سمو الأمير فيصل بن نواف على تقرير عن أنشطة وبرامج الجامعة التي نفذتها بمناسبة اليوم الوطني 89 في جميع كليات وأقسام الجامعة بمدينة سكاكا ومحافظات المنطقة، كما تسلم سموه العدد الأخير من صحيفة جوف الجامعة الذي يتضمن البرامج والأنشطة وجملة من التقارير الأخرى عن برامج وفعاليات الجامعة.

وقدم البشري شكره لسمو أمير منطقة الجوف على اهتمامه بالجامعة ومتابعته ودعمه لها .

وأعرب سموه عن شكره لمعالي مدير الجامعة والعاملين معه على ما يقومون به من جهود في العملية التعليمية، بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين " حفظهما الله " من إمكانيات وتجهيزات هائلة ، متمنياً للجميع التوفيق .

حضر الاستقبال المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الجوف الدكتور أحمد بن محمد السناني .

//انتهى//

16:15ت م

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