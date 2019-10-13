السعودية اليوم / جزائريون يتظاهرون ضد مشروع قانون جديد للمحروقات مثير للجدل



الجزائر 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

تظاهر العشرات من الجزائريين اليوم امام مبنى البرلمان وسط العاصمة الجزائر، احتجاجًا على مشروع قانون النفط الجديد الذي تعتزم الحكومة برئاسة رئيس الوزراء نورالدين بدوي تمريره.

ورفع المتظاهرون الذين اغلقوا الشارع الرئيسي المجاور لمبنى المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، شعارات تندد بإعلان وزارة الطاقة عن برمجة مشروع قانون النفط المثير للجدل، للمناقشة في اجتماع مجلس الوزراء الذي تزامن انعقاده مع المظاهرات.

واستجاب المحتجون لنداءات المشاركة في التظاهر ضد المشروع، تناقلتها مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، لإعلان رفضهم له بحجة أنه يمنح امتيازات غير مبررة للشركات الأجنبية.

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16:11ت م

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