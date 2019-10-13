شكرا لقرائتكم خبر عن حقائب مدرسية من «سلمان للإغاثة» لأبناء اللاجئين السوريين في الأردن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع الحقائب المدرسية، والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات من أبناء اللاجئين السوريين خارج مخيمات اللجوء، واصلا لمحطته الثانية في العاصمة الأردنية عمّان، حيث بلغ عدد المستفيدين من التوزيع (1152) طالباً وطالبة.
واحتوت الحقيبة المدرسية على كافة مستلزمات الطالب من دفاتر وأقلام وأدوات هندسية.
وأفاد الدكتور بدر السمحان بأن مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية، يسعى إلى ما يساعد على خلق عنصر الإبداع والتجديد في الفكر التربوي للطلبة السوريين، من خلال تأمين الحاجات الأساسية للعملية التربوية، والممثلة بالحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية، التي تخدم الطلاب والطالبات بجميع فئاتهم.
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