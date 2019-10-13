السعودية | سفير فلسطين يودع بعثة الأخضر.. وهذا ما قاله

شكرا لقرائتكم سفير فلسطين يودع بعثة الأخضر.. وهذا ما قاله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، سفير دولة فلسطين في السعودية، باسم الأغا، الذي كان في وداع بعثة "الأخضر" بمطار الأمير نايف بالقصيم، قبل مغادرة المنتخب السعودي إلى فلسطين مروراً بمملكة الأردن.

وقال سفير فلسطين لبعثة المنتخب السعودي: "الأمير الراحل فيصل بن فهد، هذا الرجل كان قلعة، تمترس دائماً لتكون فلسطين في هذا العالم، وأيضاً الأمير عبدالعزيز، وأحمد عيد (رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سابقا) الذي كان له دور في دعم الرياضة الفلسطينية، وإن شاء الله عبير ونسيم هواء فلسطين دائما في صدوركم".

يُشار إلى أن المنتخب السعودي سيواجه نظيره الفلسطيني، الثلاثاء المقبل، على ملعب فيصل الحسيني في مدينة رام الفلسطينية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سنغافورة، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان وفلسطين، ونقطتين لليمن.