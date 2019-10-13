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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة يومي غداً وبعد غد، والتي تصحب غالباً بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى 50 كيلو مترا في الساعة أو أكثر قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
كما توقعت الأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة "قد تكون رعدية"، على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.
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الأرصاد: الأمطار تتواصل الاثنين والثلاثاء وهذه قائمة المناطق الموعودةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-13
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة يومي غداً وبعد غد، والتي تصحب غالباً بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى 50 كيلو مترا في الساعة أو أكثر قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
كما توقعت الأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة "قد تكون رعدية"، على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
03:40 PM
قالت: تيارات هابطة قد تتسبب في إثارة الأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم، استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة يومي غداً وبعد غد، والتي تصحب غالباً بتيارات هابطة نشطة السرعة تصل إلى 50 كيلو مترا في الساعة أو أكثر قد تتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وتدني مدى الرؤية الأفقية على مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
كما توقعت الأرصاد استمرار فرص هطول الأمطار من خفيفة إلى متوسطة "قد تكون رعدية"، على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.
، الأرصاد: الأمطار تتواصل الاثنين والثلاثاء وهذه قائمة المناطق الموعودة ،
المصدر : الخليج 365
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