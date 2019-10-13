، لجعل الاقتصاد أكثر تنافسية.. إطلاق مبادرة "شراكات المحتوى المحلي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمثل انطلاقة جديدة وطموحة لتنمية المحتوى المحلي في مختلف المجالات

كشفت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن التحضير لإطلاق أولى مبادراتها الاستراتيجية، والهادفة لتأسيس شراكة مستدامة مع كبرى الشركات الوطنية الرائدة والقطاع الخاص لتنمية المحتوى المحلي، والتي تأتي تحت عنوان مبادرة "شراكات المحتوى المحلي", وذلك في حفلٍ خاص سيقام للإعلان عن المبادرة، وبحضور عدد من الجهات الحكومية والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الوطنية ونخبة من الاقتصاديين.

وسيشهد الحفل الإعلان عن إطلاق مجلس تنسيق المحتوى المحلي ضمن مبادرة "شراكات المحتوى المحلي" بقيادة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وعضوية الشركات الوطنية الكبرى، والتي تضم أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إلى جانب مجلس الغرف السعودية.

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، إلى أن مبادرة "شراكات المحتوى المحلي" تمثل انطلاقة جديدة وطموحة لتنمية المحتوى المحلي في مختلف المجالات، "وهو ما يمثل ركيزة أساسية لتوجهات قيادتنا الرشيدة في جعل اقتصاد المملكة أكثر تنافسية عبر تعظيم طاقاتنا الإنتاجية".



وأضاف الشبل, أن مجلس تنسيق المحتوى المحلي سوف يعمل على توحيد الجهود وتطوير برامج تساهم في تنمية المحتوى المحلي، فضلاً عن السعي إلى توحيد منهجية وآلية قياس المحتوى المحلي, مضيفًا إلى دور المجلس في تنمية القدرات البشرية والمحلية.



وأشار إلى أهمية الوعي بأهمية المحتوى المحلي، وكذلك تحديد فرص استثمارية لزيادة المحتوى المحلي، ودعم مجتمع الأعمال لما لذلك من دور في تنمية وتعزيز المحتوى المحلي، منوهاً بتضافر جهود كافة الشركاء في إطلاق المجلس والذي سيتم الاستفادة من مرئياتهم في وضع السياسات ذات العلاقة بالمحتوى المحلي, مما سيسهم في نسبة المشاركات المحلية من مجمل المشتريات الحكومية، وما ينتج عن ذلك من إيجاد صناعات جديدة وبالتالي المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة.هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية