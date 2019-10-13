محمد بن مسعود - الدمام - المصرف عبّر عن أسفه وأكد أنه يعمل على إصلاحها في أقرب وقت كشف مصرف الراجحي اليوم، عن وجود بعض الصعوبات التقنية أثناء تنفيذ بعض الخدمات المصرفية. وقال المصرف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: يؤسفنا ذلك، ونعمل على حلها في أقرب وقت.مصرف الراجحي "الراجحي" عن الصعوبات التقنية في خدماته المصرفية: نعمل على حلها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-13 كشف مصرف الراجحي اليوم، عن وجود بعض الصعوبات التقنية أثناء تنفيذ بعض الخدمات المصرفية. وقال المصرف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: يؤسفنا ذلك، ونعمل على حلها في أقرب وقت. Advertisements 13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 03:10 PM المصرف عبّر عن أسفه وأكد أنه يعمل على إصلاحها في أقرب وقت المصرف عبّر عن أسفه وأكد أنه يعمل على إصلاحها في أقرب وقت كشف مصرف الراجحي اليوم، عن وجود بعض الصعوبات التقنية أثناء تنفيذ بعض الخدمات المصرفية. وقال المصرف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: يؤسفنا ذلك، ونعمل على حلها في أقرب وقت. ، "الراجحي" عن الصعوبات التقنية في خدماته المصرفية: نعمل على حلها ،

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