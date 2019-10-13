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أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي شنّه مسلحون على مسجد في منطقة سالموسي بشمال بوركينا فاسو، أمس السبت، وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل 16 شخصاً وإصابة اثنين بجروح خطيرة.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تعازيه لذوي الضحايا ولشعب وحكومة بوركينا فاسو متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
كما أكد الأمين العام، في معرض إدانته لهذا الهجوم، على دعم منظمة التعاون الإسلامي لحكومة بوركينا فاسو وتضامنها معها في الإجراءات التي تتخذها ضد الإرهاب والتطرف في بوركينا فاسو ومنطقة الساحل بشكل عام. وأكد مجدداً على موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي الذي يدين بشدة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وتجلياته.
منظمة التعاون الإسلامي بوركينا فاسو
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 03:59 PM
أعرب "العثيمين" عن تعازيه لذوي الضحايا ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في بوركينا فاسو
أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي شنّه مسلحون على مسجد في منطقة سالموسي بشمال بوركينا فاسو، أمس السبت، وقد أسفر هذا الهجوم عن مقتل 16 شخصاً وإصابة اثنين بجروح خطيرة.
وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تعازيه لذوي الضحايا ولشعب وحكومة بوركينا فاسو متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
كما أكد الأمين العام، في معرض إدانته لهذا الهجوم، على دعم منظمة التعاون الإسلامي لحكومة بوركينا فاسو وتضامنها معها في الإجراءات التي تتخذها ضد الإرهاب والتطرف في بوركينا فاسو ومنطقة الساحل بشكل عام. وأكد مجدداً على موقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي الذي يدين بشدة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وتجلياته.
، "التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في بوركينا فاسو ،
المصدر : الخليج 365
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