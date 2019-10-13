محمد بن مسعود - الدمام - الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" لقيت مصرعها باستهداف سيارتها نددت الخارجية الأمريكية، اليوم، بمقتل الأمينة العامة لحزب "سوريا المستقبل" هفرين خلف على يد القوات الموالية لتركيا. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: تابعنا بقلق بالغ التقارير عن مقتل السياسية الكردية هفرين خلف، واعتقال عدة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية. وكانت الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" هفرين خلف، قد لقيت مصرعها، باستهداف سيارتها على طريق القامشلي، وسط المعارك الدائرة هناك بين قوات العدوان التركي والموالين له والوحدات الكردية. تفاصيل أكثر عن الواقعة هنا: https://sabq.org/5kLbR6 الخارجية الأمريكية هفرين تركيا 13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 03:50 PM Advertisements الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" لقيت مصرعها باستهداف سيارتها "الخارجية الأمريكية" تندد بمقتل "هفرين" على يد القوات الموالية لتركيا "الخارجية الأمريكية" تندد بمقتل "هفرين" على يد القوات الموالية لتركيا نددت الخارجية الأمريكية، اليوم، بمقتل الأمينة العامة لحزب "سوريا المستقبل" هفرين خلف على يد القوات الموالية لتركيا. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: تابعنا بقلق بالغ التقارير عن مقتل السياسية الكردية هفرين خلف، واعتقال عدة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية. وكانت الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" هفرين خلف، قد لقيت مصرعها، باستهداف سيارتها على طريق القامشلي، وسط المعارك الدائرة هناك بين قوات العدوان التركي والموالين له والوحدات الكردية. تفاصيل أكثر عن الواقعة هنا: https://sabq.org/5kLbR6 الكلمات المفتاحية ، "الخارجية الأمريكية" تندد بمقتل "هفرين" على يد القوات الموالية لتركيا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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