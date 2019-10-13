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أعطى المرشد الإيراني علي خامنئي تعليمات للحرس الثوري اليوم (الأحد) بتطوير أسلحة أكثر تقدماً، رغم تشدقه الدائم بالحديث عن السلام.
ونقلت قناة "فرانس 24"، عن وكالة تسنيم الإيرانية، قول "خامنئي" في خطاب ألقاه خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط حرس الثورة في طهران: "يتعين على الحرس أن يكون لديه أسلحة متقدمة وحديثة، ويجب تطويرها محليًا، أنتم بحاجة لتطوير وإنتاج أسلحتكم".
وأقر "خامنئي" بأن "للحرس الثوري وجوداً قوياً داخل وخارج إيران اليوم"، زاعماً أن "النهج الذي تتبعه أمريكا زاد من عزة الحرس".
خامنئي الحرس الثوري
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 03:48 PM
اعترف بأن للحرس الثوري وجوداً قوياً في الخارجرغم تشدقه بالسلام.. "خامنئي" يعطي تعليمات بتطوير أسلحة متقدمة
أعطى المرشد الإيراني علي خامنئي تعليمات للحرس الثوري اليوم (الأحد) بتطوير أسلحة أكثر تقدماً، رغم تشدقه الدائم بالحديث عن السلام.
ونقلت قناة "فرانس 24"، عن وكالة تسنيم الإيرانية، قول "خامنئي" في خطاب ألقاه خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط حرس الثورة في طهران: "يتعين على الحرس أن يكون لديه أسلحة متقدمة وحديثة، ويجب تطويرها محليًا، أنتم بحاجة لتطوير وإنتاج أسلحتكم".
وأقر "خامنئي" بأن "للحرس الثوري وجوداً قوياً داخل وخارج إيران اليوم"، زاعماً أن "النهج الذي تتبعه أمريكا زاد من عزة الحرس".
، رغم تشدقه بالسلام.. "خامنئي" يعطي تعليمات بتطوير أسلحة متقدمة ،
المصدر : الخليج 365
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