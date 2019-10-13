موقع نظام نور EduWave برقم الهوية 1440 | نظام نور للعام الدراسي 1440-1441| حركة النقل الداخلي...

نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 ،يبحث الجميع في المملكة العربية السعودية على الدوام على رابط موقع نور لنتائج الطلاب 1440 برقم الهوية الوطنية ، أو رابط موقع نور بدون رقم سري لولي الأمر للحصول على نتائج الطلاب التي يقدمها موقع نور EduWave الموقع السعودي الأول المختص في مساعدة الطالب وولي الأمر والمعلم السعودي أيضا، لذا على الدوام يحتاج من في المراحل التعليمية المختلفة إلى رابط موقع نور ومعرفة نظام نور برقم الهوية الوطنية أو بالرقم السري للدخول للموقع والأستفادة من كافة الخدمات التعليمية التي يقدمها موقع نور سواء موقع نور لنتائج الطلاب أو موقع نور للمعلمين أو موقع نور لولي الأمر لمتابعة احصائيات الطالب الشهرية.

يمكن الآن أيضا لكل المعلمين معرفة العلاوة السنوية والحصول عليها من خلال نظام فارس للخدمة الذاتية 2019.

نظام نور برقم الهوية الوطنية 1440 – 2018

نقدم لكم اليوم من خلال هذا المقال على موقعنا عرب فور نيوز طريقة الدخول على نظام نور ” رابط موقع نور برقم الهوية الوطنية” وكيفية الدخول على نظام نور في حالة فقدان الرقم السري الخاص بالدخول لولي الأمر أو الطالب للحصول على النتائج المتاحة حاليا وهي نتائج المرحلة الإبتدائية التي انتهت الآن من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 1440 بينما المرحلة المتوسطة والثانوية لم تنتهي بعد ونتابعها مع حضراتكم لحظة بلحظة.

رابط موقع نظام نور EduWave برقم الهوية 1440

يمكن الآن الدخول على موقع النور من خلال الرابط التالي ” نظام نور EduWave ” بعد الضغط على الرابط ستجد أمامك الصفحة لارسمية الخاصة بموقع نور لولي الأمر أو الطالب في حالة كان معك الرقم السري وكنت مسجل من قبل فيمكنك وضع الاسم الخاص بك وهو اسم الدخول والرقم السري ورمز التحقيق الموجود باسفل الخانة الثالثة وستتمكن من الدخول أما في حالة فقدانك الرقم السري أو نسيانه فيمكنك الآن من خلال النظام الجديد الذي أتاحه نظام نور الدخول برم الهوية الوطنية كما بالصور التالية:

فور الدخول على رابط نظام نور تظهر تلك الصفحة أمامك في حالة دخولك برقم الهوية وبدون رقم سري يرجي الضغط على “نسيت كلمة السر أو اسم المستخدم” كما بالصورة التالية

بعدها تظهر لك الصورة التالية تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بولي الأمر وكتابة رمز التحقق الموجود أسفل الخانة كما هو ظاهر في المربع الأحمر وبعدها الضغط على التالي لتدخل على الصفحة الخاصة بك، ومن خلال هذا المقال أيضا يمكنك معرفة خطوات الحصول على النتيجة.

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ظهرت الآن نتائج المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الأول 1440 للعديد من المدارس في المملكة العربية السعودية، وتجري الآن أعمال التصحيح لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية والتي ستظهر النتيجة الخاصة بهم خلال عدة أيام عبر نظام نور الإلكتروني ونتابع معكم الأخبار من خلال موقعنا لحظة بلحظة.

الحصول على نتائج الطلاب 1440 في نظام نور برقم الهوية

في الصورة التالية الخطوات الاولى على موقع نظام نور لأستخراج النتائج يمكنك تطبيقها لتحصل على النتاجئ 1440 بشكل سريع.

كما يمكنكم متابعة الفيديو التالي لمعرفة كيفية استخراج نتيجة الطالب بعد الدخول إلى نظام نور سواء برقم الهوية الوطنية أو بالرقم السري.

تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الأبتدائي للعاما الدراسي الجديد 1441

يمكن الآن للمعلمين والمعلمات الدخول عبر موقع نظام نور بالرقم السري واسم الدخول للمعلم ومعرفة حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات في المدارس المختلفة في المملكة العربية السعودية.