حقق حلمك مع مسابقة الحلم 2019 والسحب على الجائزة الكبرى 10000000$ من هنا

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حالة كبيرة من الترقب تسيطر على المشاركين في مسابقة الحلم 2019 بعد إعلان مقدم البرنامج الإعلامي السوري مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي عن عن السحب على الجائزة الأكبر عربيًا السحب على المليون دولار، في المسابقة التي يبلغ مجموع جوائزها ـ3 مليون دولار أمريكي، وسط مشاركات واسعة وكبيرة من قبل الكثيرين من أجل تفعيل الاشتراك في المسابقة، آملين في الفوز بإحدى جوائز المسابقة التي أصبحت المسابقة الأكبر والأضخم عربيًا من حيث الجوائز المقدمة عبرها.
جوائز مسابقة الحلم 2019
يبلغ مجموع جوائز مسابقة الحلم 2019 هذا العام 3.000.000 $، مقسمة على عدد من الجوائز:
- تصل الواحدة منها لـ100 ألف دولار.
- السحب على جائزة استثنائية تم السحب عليها قبل أسبوع مقدارها 200 ألف دولار.
- السحب على عدة جوائز تصل الجائزة الواحدة فيها 10000 دولار.
- السحب قريبًا على جائزة المليون 1.000.000 دولار.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019
- مصر Etisalat 95450
مصر Vodafone 95450
مصر Orange 95450
موريتانيا Mauritel 1559
المغرب Inwi 9669
المغرب Orange 9669
تونس Tunisie Telecom 85988
تونس Ooredoo 85988
تونس ORANGE 85988
العراق Asiacell 2266
العراق Korek 2180
العراق Zain 2833 1200
الأردن Orange 98880
الأردن Umniah 98858
الأردن Zain 98858 70
فلسطين Jawwal 1623
فلسطين Wataniya 6750
سوريا MTN 1736
سوريا Syriatel 1736
الكويت gsm 4141
السعودية Mobily 650444
السعودية Zain 755505
الإمارات Etisalat 6070
الإمارات du 3636
البحرين Batelco 94000
البحرين VIVA 98885
البحرين VIVA 98885
البحرين Batelco 94000
السعودية Zain 755505
السعودية Mobily 650444
السعودية LEBARA 313131
السعودية Virgin Mobile 300300
السعودية Thuraya 0088216101074
الكويت Zain 96922
الكويت VIVA 50640
الكويت GSM 4141
الإمارات Etisalat 6070
الإمارات Du 3636
عمان GSM 90434
- رقم دولي موحد لجميع الدول: GSM 0088216101092.
طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم
والآن يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 وتحقيق حلمك من خلال الاشتراك عبر الخطوات التالية:
- إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو reve.
- أو الاتصال على الرقم المختصر الخاص بشركة المحمول الذي یتبعه المشارك في بلده.
- وعليك أن تجيب على السؤال الذي سيصلك عبر رسالة قصيرة بشكل صحيح تمنح الاشتراك في الحلم.