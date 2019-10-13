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حقق حلمك مع مسابقة الحلم 2019 والسحب على الجائزة الكبرى 10000000$ من هنا

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حالة كبيرة من الترقب تسيطر على المشاركين في مسابقة الحلم 2019 بعد إعلان مقدم البرنامج الإعلامي السوري مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي عن عن السحب على الجائزة الأكبر عربيًا السحب على المليون دولار، في المسابقة التي يبلغ مجموع جوائزها ـ3 مليون دولار أمريكي، وسط مشاركات واسعة وكبيرة من قبل الكثيرين من أجل تفعيل الاشتراك في المسابقة، آملين في الفوز بإحدى جوائز المسابقة التي أصبحت المسابقة الأكبر والأضخم عربيًا من حيث الجوائز المقدمة عبرها.

جوائز مسابقة الحلم 2019

يبلغ مجموع جوائز مسابقة الحلم 2019 هذا العام 3.000.000 $، مقسمة على عدد من الجوائز:

  • تصل الواحدة منها لـ100 ألف دولار.
  • السحب على جائزة استثنائية تم السحب عليها قبل أسبوع مقدارها 200 ألف دولار.
  • السحب على عدة جوائز تصل الجائزة  الواحدة فيها 10000 دولار.
  • السحب قريبًا على جائزة المليون 1.000.000 دولار.

سحب جديد بـ مسابقة الحلم 2019 بعد إعلان اسم الفائز بجائزة الـ200 ألف دولار

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سحب جديد بـ مسابقة الحلم 2019 بعد إعلان اسم الفائز بجائزة الـ200 ألف دولار

 

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019

  • مصر Etisalat 95450
    مصر Vodafone 95450
    مصر Orange 95450
    موريتانيا Mauritel 1559
    المغرب Inwi 9669
    المغرب Orange 9669
    تونس Tunisie Telecom 85988
    تونس Ooredoo 85988
    تونس ORANGE 85988
    العراق Asiacell 2266
    العراق Korek 2180
    العراق Zain 2833 1200
    الأردن Orange 98880
    الأردن Umniah 98858
    الأردن Zain 98858 70
    فلسطين Jawwal 1623
    فلسطين Wataniya 6750
    سوريا MTN 1736
    سوريا Syriatel 1736
    الكويت gsm 4141
    Mobily 650444
    السعودية Zain 755505
    الإمارات Etisalat 6070
    الإمارات du 3636
    البحرين Batelco 94000
    البحرين VIVA 98885
    البحرين VIVA 98885
    البحرين Batelco 94000
    السعودية Zain 755505
    السعودية Mobily 650444
    السعودية LEBARA 313131
    السعودية Virgin Mobile 300300
    السعودية Thuraya 0088216101074
    الكويت Zain 96922
    الكويت VIVA 50640
    الكويت GSM 4141
    الإمارات Etisalat 6070
    الإمارات Du 3636
    عمان GSM 90434
  • رقم دولي موحد لجميع الدول: GSM 0088216101092.

خطوات الاشتراك في في مسابقة الحلم mbc dream 2019 وفائز جديد بجائزة الـ200000$

خطوات الاشتراك في في مسابقة الحلم mbc dream 2019 وفائز جديد بجائزة الـ200000$

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

والآن يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 وتحقيق حلمك من خلال الاشتراك عبر الخطوات التالية:

  • إرسال رسالة نصیة تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو reve.
  • أو الاتصال على الرقم المختصر الخاص بشركة المحمول الذي یتبعه المشارك في بلده.
  • وعليك أن تجيب على السؤال الذي سيصلك عبر رسالة قصيرة بشكل صحيح تمنح الاشتراك في الحلم.
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الكلمات الدلائليه
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