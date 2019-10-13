حقق حلمك مع مسابقة الحلم 2019 والسحب على الجائزة الكبرى 10000000$ من هنا

حالة كبيرة من الترقب تسيطر على المشاركين في مسابقة الحلم 2019 بعد إعلان مقدم البرنامج الإعلامي السوري مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب على فضائية إم بي سي عن عن السحب على الجائزة الأكبر عربيًا السحب على المليون دولار، في المسابقة التي يبلغ مجموع جوائزها ـ3 مليون دولار أمريكي، وسط مشاركات واسعة وكبيرة من قبل الكثيرين من أجل تفعيل الاشتراك في المسابقة، آملين في الفوز بإحدى جوائز المسابقة التي أصبحت المسابقة الأكبر والأضخم عربيًا من حيث الجوائز المقدمة عبرها.

جوائز مسابقة الحلم 2019

يبلغ مجموع جوائز مسابقة الحلم 2019 هذا العام 3.000.000 $، مقسمة على عدد من الجوائز:

تصل الواحدة منها لـ100 ألف دولار.

السحب على جائزة استثنائية تم السحب عليها قبل أسبوع مقدارها 200 ألف دولار.

السحب على عدة جوائز تصل الجائزة الواحدة فيها 10000 دولار.

السحب قريبًا على جائزة المليون 1.000.000 دولار.

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أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019

مصر Etisalat 95450

مصر Vodafone 95450

مصر Orange 95450

موريتانيا Mauritel 1559

المغرب Inwi 9669

المغرب Orange 9669

تونس Tunisie Telecom 85988

تونس Ooredoo 85988

تونس ORANGE 85988

العراق Asiacell 2266

العراق Korek 2180

العراق Zain 2833 1200

الأردن Orange 98880

الأردن Umniah 98858

الأردن Zain 98858 70

فلسطين Jawwal 1623

فلسطين Wataniya 6750

سوريا MTN 1736

سوريا Syriatel 1736

الكويت gsm 4141

السعودية Mobily 650444

السعودية Zain 755505

الإمارات Etisalat 6070

الإمارات du 3636

البحرين Batelco 94000

البحرين VIVA 98885

البحرين VIVA 98885

البحرين Batelco 94000

السعودية Zain 755505

السعودية Mobily 650444

السعودية LEBARA 313131

السعودية Virgin Mobile 300300

السعودية Thuraya 0088216101074

الكويت Zain 96922

الكويت VIVA 50640

الكويت GSM 4141

الإمارات Etisalat 6070

الإمارات Du 3636

عمان GSM 90434

مصر Vodafone 95450 مصر Orange 95450 موريتانيا Mauritel 1559 المغرب Inwi 9669 المغرب Orange 9669 تونس Tunisie Telecom 85988 تونس Ooredoo 85988 تونس ORANGE 85988 العراق Asiacell 2266 العراق Korek 2180 العراق Zain 2833 1200 الأردن Orange 98880 الأردن Umniah 98858 الأردن Zain 98858 70 فلسطين Jawwal 1623 فلسطين Wataniya 6750 سوريا MTN 1736 سوريا Syriatel 1736 الكويت gsm 4141 السعودية Mobily 650444 السعودية Zain 755505 الإمارات Etisalat 6070 الإمارات du 3636 البحرين Batelco 94000 البحرين VIVA 98885 البحرين VIVA 98885 البحرين Batelco 94000 السعودية Zain 755505 السعودية Mobily 650444 السعودية LEBARA 313131 السعودية Virgin Mobile 300300 السعودية Thuraya 0088216101074 الكويت Zain 96922 الكويت VIVA 50640 الكويت GSM 4141 الإمارات Etisalat 6070 الإمارات Du 3636 عمان GSM 90434 رقم دولي موحد لجميع الدول: GSM 0088216101092.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

والآن يمكنكم الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 وتحقيق حلمك من خلال الاشتراك عبر الخطوات التالية: