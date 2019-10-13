نظام فارس | الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات في نظام فارس 1440-1441

نظام فارس للخدمة الذاتية 1440 ،نظام الخدمة الذاتية التابع لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، والذي يهتم به المعلمين والمعلمات بعد أن أصبح من خلاله تتم العديد من الخدمات الخاصة بهم، يمكن لكل معلم ومعلمة في المملكة العربية السعودية الدخول على نظام فارس للخدمة الذاتية والتسجيل بالاسم والحصول على رقم سري وملف شخصي يستطيع المعلم من خلاله الحصول على الاجازة او تقديم طلب للاجازات الاضطرارية أيضا معرفة العلاوة السنوية والكثير من الخدمات التي يوفرها نظام فارس للخدمة الذاتية من خلال الموقع الرسمي الخاص به ” نظام فارس الرابط الرسمي“.

العلاوة السنوية للمعلمين في نظام فارس

قام نظام فارس للخدمة الذاتية بنشر آخر تغريدة له عبر تويتر الحساب الرسمي له عن العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية في نظام فارس 1440 وقد تم صرفها بالفعل للعام 2019 ويمكن للمعلمين والمعلمات الان الدخول على نظام فارس لمعرفتها.

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طريقة الحصول على إجازة إضطرارية من خلال نظام فارس

يمكنكم الآن معرفة خطوات الحصول على اجازة اضطرارية أو كيفية تقديم طلب الأجازة السريع على نظام فارس للمعلمين والمعلمات