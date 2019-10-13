بوتين يصل إلى السعودية الإثنين في أول زيارة له منذ 12 عاما

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القيام بزيارة تاريخية، غدا الإثنين، إلى المملكة العربية السعودية هي الأولى له منذ 12 عاما.

وكان الرئيس الروسي زار السعودية آخر مرة في فبراير 2007، فيما زار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود روسيا عام 2017، في زيارة تاريخية.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أن الزيارة تعطي شيئا إضافيا فيما يخص تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، وتنسيق كثير من الأمور في التطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأشار إلى أن مؤسسات وزارتي الدفاع في كل من الرياض وموسكو تعدان لإبرام اتفاقيات حول التعاون العسكري التقني بين روسيا والسعودية، وأنه توجد اتصالات مكثفة بين الجانبين لإعداد الوثائق والاتفاقيات المقرر توقيعها.

Advertisements

كان العاهل السعودي قد دعا الرئيس بوتين إلى زيارة المملكة أثناء استقباله في الكرملين من قِبل الرئيس الروسي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017.





كما أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، مؤخرا، أن الرئيس بوتين سيزور السعودية والإمارات، موضحا أن بوتين سيزور المملكة يوم الإثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول، على أن يزور الإمارات اليوم التالي في 15 من الشهر نفسه، وذلك وفقا لوكالات روسية إخبارية.



وأضاف المسؤول الروسي أنه يتم الآن تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية وتجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية. ووفقاً لمدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي فإن الصندوق سيوقع خلال الزيارة اتفاقيات بنحو ملياري دولار.



وقال أوشاكوف إن الرئيس بوتين والعاهل السعودي سيناقشان في المقام الأول قضايا التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، حيث ستشمل المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية.

كما سيتم تبادل الآراء حول القضايا الدولية الملحة مع التركيز على الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدا في سوريا والخليج واليمن وتسوية القضية الفلسطينية. وستكون هناك مباحثات بين الرئيس بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.