مدني عسير يحذر: تقلبات جوية مؤثرة عليكم الحيطة والحذر

2019-10-13

متابعات الخليج 365 - واس

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة عسير، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير هذه الأيام.

وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أن النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد مع نشاط للرياح السطحية وجريان للسيول خلال اليوم والأيام القليلة المقبلة تشمل مرتفعات منطقة عسير وتمتد الى المناطق الساحلية.

ودعا إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع ارشادات السلامة التي تقي ـ بعد حفظ الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة , ومنها عدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه حتى وإن كان تدفق المياه بها محدوداً ، والحذر أثناء القيادة في الطرقات وقت الأمطار خشية الإنزلاق حتى وإن كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة جرف مياه السيول لها ، كذلك البعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق ، مؤكدا أهمية متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الارصاد .