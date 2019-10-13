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فيديو.. بوتين: اقتراب حلف الناتو من حدودنا يعتبر تهديدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض بلاده لسباق التسلح في العالم، وقال إن بلاده تمتلك أسلحة حصرية لكننا لا نرغب في أي سباق تسلح جديد.
وأضاف في مقابلة مع قناة “العربية” أن حلف الناتو يقوم بأنشطة مزعزعة قرب حدودنا لكنه سيفشل في النهاية.
وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلاً: “إن اقتراب البنية التحتية لحلف الناتو من حدودنا يعتبر تهديداً”.
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