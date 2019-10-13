فيديو.. بوتين: اقتراب حلف الناتو من حدودنا يعتبر تهديدًا

2019-10-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض بلاده لسباق التسلح في العالم، وقال إن بلاده تمتلك أسلحة حصرية لكننا لا نرغب في أي سباق تسلح جديد.

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وأضاف في مقابلة مع قناة “العربية” أن حلف الناتو يقوم بأنشطة مزعزعة قرب حدودنا لكنه سيفشل في النهاية.

وتابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائلاً: “إن اقتراب البنية التحتية لحلف الناتو من حدودنا يعتبر تهديداً”.