2019-10-13

بوتين: لم يكن ممكناً التقدم بحل سياسي في سوريا من دون السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في حل الأزمات في المنطقة.

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وقال في مقابلة مع قناة “العربية”: “لم يكن ممكناً التقدم بالحل السياسي في سوريا من دون السعودية”.

وأكد فلاديمير بوتين أن الدور الذي لعبته المملكة في حل الأزمة السورية كبير ومحوري.

وأكد فلاديمير بوتين خلال اللقاء أهمية العلاقات التاريخية التي تجمع بين الرياض وموسكو، مؤكداً أهمية هذه الزيارة للمملكة في تعزيز العلاقات في شتى المجالات.