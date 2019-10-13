شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعصار «هاغيبس».. السفارة في اليابان: السعوديون بخير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان اليوم (الأحد)، سلامة جميع المواطنين السعوديين الموجودين في اليابان، بعد مرور إعصار «هاغيبس».

ودعت السفارة عبر حسابها في «تويتر» في الوقت نفسه إلى متابعة تعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع السفارة في حال حدوث أي طارئ على الرقم (09055833862)، أو الرقم (0335895242)، متمنية السلامة للجميع.