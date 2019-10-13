، كم "درونز" دخلت السعودية في 9 أشهر؟ وما قيمتها؟.. "الجمارك" تجيب ،

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كشفت الجمارك السعودية لـ"الخليج 365" عدد طائرات الدرونز الترفيهية التي دخلت السعودية خلال عام 2019، والتي بدأ مؤخرًا بيعها لدى منشأة في السعودية، وقد كان إدخال طائرات الدرونز إلى السعودية سابقًا، يشغل اهتمامًا واسعًا بين الهواة والمصورين والمؤسسات المهتمة بها على مدار سنوات طويلة حتى تم إجراء التنظيمات لها قبل مدة.
وقالت الجمارك السعودية لـ"الخليج 365": بلغت واردات المملكة من طائرات درون التي تحمل كاميرا من تاريخ 1/ 1/ 2019م حتى تاريخ 30/ 9/ 2019م، 219 طائرة، وإجمالي قيمتها بالريال 2.093.343.
وعن أهم الدول التي يتم الاستيراد منها، قالت "الجمارك": إن الدول هي الصين، الإمارات، أمريكا، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، ماليزيا، ألمانيا، المملكة المتحدة، سنغافورة، هونج كونج، سويسرا.
وجاء بدء بيع الدرونز الترفيهية التي تحمل كاميرا لدى إحدى المنشآت في السعودية بتنظيمات وفق المعلن؛ بأن يتم الشراء ولا تُسَلّم للمشتري حتى يتم إصدار الترخيص من الجهة المختصة.
وتشكل "الدرونز" نقلة نوعية في التصوير وإبراز الطبيعة، وتتفاوت أسعارها حسب جودتها ومميزاتها وأنواعها.الجمارك السعودية طائرات الدرونز
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 02:11 PM
تَشغل اهتمامًا واسعًا بين الهواة والمصورين وتبيعها إحدى المنشآت في المملكة
كشفت الجمارك السعودية لـ"الخليج 365" عدد طائرات الدرونز الترفيهية التي دخلت السعودية خلال عام 2019، والتي بدأ مؤخرًا بيعها لدى منشأة في السعودية، وقد كان إدخال طائرات الدرونز إلى السعودية سابقًا، يشغل اهتمامًا واسعًا بين الهواة والمصورين والمؤسسات المهتمة بها على مدار سنوات طويلة حتى تم إجراء التنظيمات لها قبل مدة.
وقالت الجمارك السعودية لـ"الخليج 365": بلغت واردات المملكة من طائرات درون التي تحمل كاميرا من تاريخ 1/ 1/ 2019م حتى تاريخ 30/ 9/ 2019م، 219 طائرة، وإجمالي قيمتها بالريال 2.093.343.
وعن أهم الدول التي يتم الاستيراد منها، قالت "الجمارك": إن الدول هي الصين، الإمارات، أمريكا، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، ماليزيا، ألمانيا، المملكة المتحدة، سنغافورة، هونج كونج، سويسرا.
وجاء بدء بيع الدرونز الترفيهية التي تحمل كاميرا لدى إحدى المنشآت في السعودية بتنظيمات وفق المعلن؛ بأن يتم الشراء ولا تُسَلّم للمشتري حتى يتم إصدار الترخيص من الجهة المختصة.
وتشكل "الدرونز" نقلة نوعية في التصوير وإبراز الطبيعة، وتتفاوت أسعارها حسب جودتها ومميزاتها وأنواعها.
، كم "درونز" دخلت السعودية في 9 أشهر؟ وما قيمتها؟.. "الجمارك" تجيب ،
المصدر : الخليج 365
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