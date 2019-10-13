اخبار السعوديه

تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة تنتظر سيارات زوار موسم الرياض من المواطنين والمقيمين والسياح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن هدية لضيوف وزوار موسم الرياض من المواطنين والمقيمين والسياح.
ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” قال فيها: “لضيوفنا وزوار موسم الرياض من السعوديين والمقيمين والسياح هدية الموسم لكم، قدم بسيارتك ورقمك وادخل السحب”.

وأضاف: “قد تكون المحظوظ اللي بيكسب معنا تعديل سيارته وترهيمها على حساب موسم الرياض” من أكبر شركات تعديل السيارات العالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة تنتظر سيارات زوار موسم الرياض من المواطنين والمقيمين والسياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا