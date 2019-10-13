تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة تنتظر سيارات زوار موسم الرياض من المواطنين والمقيمين والسياح

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن هدية لضيوف وزوار موسم الرياض من المواطنين والمقيمين والسياح.

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر” قال فيها: “لضيوفنا وزوار موسم الرياض من السعوديين والمقيمين والسياح هدية الموسم لكم، قدم بسيارتك ورقمك وادخل السحب”.

وأضاف: “قد تكون المحظوظ اللي بيكسب معنا تعديل سيارته وترهيمها على حساب موسم الرياض” من أكبر شركات تعديل السيارات العالمية.