صور: المرور يضبط المتهورين في مقطع فيديو متداول.. تسابق واصطدام وشيك

تمكنت دوريات المرور من ضبط شاب؛ ظهر في مقطع فيديو متداوَل وهو يقود سيارته بسرعة عالية على أحد الطرق في تسابق مع مركبة أخرى؛ وهو ما كاد ينتهي بحادث مروري مروع عقب أن اعترضت طريقهما مركبة عابرة.

ووفقًا للمعلومات، تعمل الجهات المرورية على ضبط الطرف الآخر في الفيديو؛ وذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهما.