معنِّف أبنائه الثلاثة بالسوط والحبس بالأغلال يعترف.. والنيابة تحيل أوراق القضية...

أوضحت مصادر أن النيابة العامة استجوبت البرماوي (الأب) معنِّف أسرته في مكة المكرمة، ووجهت له اتهامات عدة، منها التعنيف الجسدي لزوجته وأبنائه الثلاثة، واعترف بذلك؛ وتم إقامة الدعوى العامة ضده، وتحويلها للمحكمة الجزائية بالعاصمة المقدسة حسب الاختصاص؛ ليتم البت في القضية حسب ما ورد من النيابة العامة من أدلة وقرائن ضد المعنف.

من جانبها، تدخلت وحدة الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق “أب” برماوي؛ عنَّف ثلاثة من أبنائه وزوجته؛ وتم استضافتهم وأخذ أقوالهم وتقديم الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي لهم بحسب صحيفة “سبق”.