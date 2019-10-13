بوتين: مستعدون للمساعدة في التحقيق في استهداف منشآت أرامكو النفطية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن المملكة العربية السعودية دولة صديقة، مشيرًا إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في 2017 لموسكو «تاريخية».

وحول الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو السعودية، عبر الرئيس الروسي، في تصريحات لقناة العربية، عن إدانة بلاده الشديد لأي عمل إرهابي يستهدف السعودية ومنشآتها النفطية، بغض النظر عمن يقف وراءه.

وأوضح بوتين، أن بلاده لا تملك معلومات موثوقة بشأن من نفّذ هجوم أرامكو، عارضًا مساعدة روسيا في التحقيق في استهداف منشآت أرامكو النفطية.

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وأشار إلى أن «سوق النفط لن يتأثر بأي عمل إرهابي يستهدف المنشآت النفطية، وندين أي عمل كهجوم أرامكو بغض النظر عمن يقف وراءه.

وأكد أنه أخبر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بضرورة الحصول على أدلة لتحديد من يقف وراء هجوم أرامكو، متابعًا: لدينا علاقات شخصية ودية جدا مع الأمير محمد بن سلمان، وهو من دعم إنشاء منصة لصندوق استثماراتنا.

وحول الملف السوري، قال الرئيس الروسي: أعبر عن امتناني لخادم الحرمين الملك سلمان وولي العهد لموقفهما البناء من الأزمة السورية، مؤكدًا أنه: لم يكن ممكنا تحقيق تقدم في الحل السياسي في سوريا من دون دور السعودية.