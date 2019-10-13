رئيس «الشورى» يصل بلجراد للمشاركة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي

وصل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى صربيا أمس، للمشاركة في أعمال اجتماعات الجمعية العامة الحادية والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات الدورة 205 للمجلس الحاكم للاتحاد، الذي تستضيفه جمهورية صربيا.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار نيكولا تيسلا في بلجراد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى صربيا هاني بن عبدالله مؤمنة، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الصربية.

من جانب آخر، شارك وفد مجلس الشورى في الاجتماع التنسيقي للمجموعة الخليجية التي عقدت في العاصمة الصربية بلجراد أمس السبت ضمن أعمال اجتماعات الجمعية العامة الواحدة والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات الدورة 205 للمجلس الحاكم للاتحاد، تحت عنوان «تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي».

وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

Advertisements

كما شارك وفد مجلس الشورى أمس في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي؛ حيث تمَّ خلال الاجتماع تبادل الآراء حول عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان بن سعيد البركاني في كلمته خلال الاجتماع بمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة لليمن, وجهودها لاحتواء الأحداث الأخيرة في المحافظات الجنوبية وإنهاء الأزمة والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه وسلامة أراضيه.

وقد توافق المجتمعون في نهاية اجتماعهم على دعم إعادة عضوية اليمن في الاتحاد البرلماني الدولي.