«الجوازات» توضح الإجراءات المتبعة بشأن العامل الهارب

أوضحت المديرية العامة للجوازات الإجراءات المتبعة مع العامل الهارب في حال القبض عليه.

وتلقت «مديرية الجوازات» عبر حسابها الرسمي «الجوازات- أبشر» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تساؤلًا بشأن «هروب عامل مبلّغ بهروبه من سنتين، ويحمل هوية مقيم من صاحب العمل، وإلغاء تسجيل الهروب بدون علم الكفيل».

وقالت المديرية: «إنَّ هذا هو الإجراء المتبع بعد القبض على الهارب؛ حيث يتم إلغاء بلاغ الهروب لغرض منح تأشيرة الخروج النهائي وإدراج بصمته في قائمة المنع من الدخول للمملكة مستقبلًا.. طالما أن صاحب العمل لم يُقِم دعوى بأي مطالبات على الهارب».

يشار إلى أنَّ المديرية العامة للجوزات تباشر إعداد وتنظيم القوائم الخاصة بالممنوعين من السفر من السعوديين والوافدين، وإعداد قوائم الممنوعين من دخول المملكة، أو ترقب وصولهم وتعميمها على إدارات الجوازات في المدن كافة، والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج والجهات الأمنية داخل المملكة كافة، مع إعداد النماذج والاستمارات والبطاقات والسجلات اللازمة بهذا الشأن.