معرض «الصقور والصيد» يصدح بالشعر والإنشاد في حب الوطن

استضاف معرض الصقور والصيد السعودي الأمسية الشعرية الأولى، ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي جمعت كلًا من الشاعر مدغم أبو شيبة، والمنشد مهنا العتيبي، وقدمتها الإعلامية بدور أحمد، بحضور كوكبة من الشعراء والمنشدين وعدد جماهيري كبير امتلأ به المسرح.

وافتتح الأمسية الشاعر مدغم أبو شيبة، وقدم الشكر للحضور، مؤكدًا أنَّ الوطن يستحق منا الكثير، وأضاف: السعودية بلد المليون شاعر، والجمهور لابدَّ أن يأخذ حقه من الأمسيات الشعرية، مشيرًا إلى أنّها تعدّ الأمسية الأولى التي يحضرها العنصر النسائي.

وبدأ أبو شيبة، الأمسية بقصيدة وطنية تُرحب بالشعب السعودي والمملكة، إضافة إلى مجموعة من القصائد الأخرى، فيما قدّم المنشد مهنا العتيبي قصيدة وطنية مرحبًا بالجمهور الكبير، إضافة إلى مجموعة من القصائد الوطنية.

وشهدت الأمسية إخراجًا مسرحيًا فريدًا من نوعه؛ حيث توافرت شاشات عرض أبهرت الجمهور والحضور، وقد سبق هذه الفعالية مؤتمر صحفي في الرياض مساء السبت، تمّ خلاله الإعلان عن انطلاق «الأمسيات الشعرية» الخاصة بموسم الرياض.

أدار المؤتمر الصحفي هاني الشحيتان رئيس اللجنة الإعلامية، والذي رحّب في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة بالحضور، مشيرًا إلى أنَّ الأمسيات الشعرية سيشارك فيها كل من الشاعر مدغم أبو شيبة والمنشد مهنا العتيبي.

Advertisements

وأضاف الشحيتان: نحن فخورون لما يقدمه رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، بشأن التنوع الثقافي ودعمه بالأمسيات الشعرية، وما جرى أول يوم من حضور جمهوري كبير، يدلّ على نجاح انتقائية هيئة الترفيه للفعاليات.

ومن ناحيته، قال المنشد مهنا العتيبي: أفخر بالمشاركة ضمن نخبة من الأسماء التي لها وزن في الساحة الإعلامية والشعرية خصوصًا بعد انقطاعي عن الإنشاد بسبب ظروف العمل، وأتشرف بعودتي للساحة عبر فعاليات موسم الرياض، حيث يُعد هذا تكريمًا لي من المستشار تركي آل الشيخ.

وأضاف العتيبي: سأقدم في الأمسية الكثير، وسيكون النصيب منها موجهًا لأهل الصقور؛ كون الأمسية ستكون في معرض الصيد والصقور.

من جانبه، كشف عبدالله حمير القحطاني، المشرف العام على «أمسيات الشعرية» لـ موسم الرياض، أنَّ أول أمسية شعرية انطلقت، السبت، في معرض الصيد والصقور، والتي أحياها كل من مدغم أبو شيبة والمنشد مهنا العتيبي، مضيفًا: هناك ٦ أمسيات لموسم الرياض، اثنتان منها ستقام في معرض الصيد والصقور، والأربع الأخرى بـ«البولفاردـ مسرح بنخش شمارك».

وأوضح القحطاني، أنَّ الأمسيات ستجمع نجوم الشعر والإنشاد في الخليج، والذين سجلوا حضورًا وإبداعًا وجماهيرية عالية يبحث عنها ويترقبها جمهور كبير في المنطقة.