«مدني الباحة» يناشد بعدم الخروج إلا للضرورة

نبَّه الدفاع المدني بالباحة، من تعرُّض المنطقة إلى حالة ماطرة، بدءًا من الواحدة ظهرًا وحتى التاسعة مساء اليوم، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وناشد المتحدث الإعلامي بالدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان دايس، المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول .

وذكّر متحدث الدفاع المدني، الجميع «بأننا في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة»، متمنيًا السلامة للجميع.