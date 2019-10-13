الغذاء والدواء: 7 خطوات للاستفادة من خدمة البحث عن الأدوية الجنيسة

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوات البحث عن الأدوية الجنيسة حال عدم وجود الدواء الأصلي.
جاء ذلك ردًا من الهيئة على تساؤل تلقته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بشأن معاناة مواطن جراء البحث عن أحد أنواع الأدوية لأكثر من عام.
وأشارت «الغذاء والدواء»، إلى أن هناك بدائل لكل دواء بنفس التركيبة، ويمكنك معرفتها عبر تطبيق الهيئة «بك نهتم»، حيث تتيح خدمة البحث عن الأدوية الجنيسة أو المماثلة، وتبدأ بتحميل التطبيق، واختيار القائمة المناسبة، ثم اختيار أيقونة «دوائية»، والضغط على أيقونة «اختيار الأدوية المسجلة»، وكتابة اسم الدواء في محرك البحث، ثم اختيار أيقونة «اختيار الدواء المناسب»، ويلي ذلك عرض المنتج والبدائل المتاحة.
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