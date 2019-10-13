«الأحوال المدنية» توضِّح الغرامة المقررة حال تأخير التبليغ عن المولود

قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية: إنَّ هناك غرامة مالية على تأخير الإبلاغ عن المولود.

وتلقت «الأحوال المدنية» استفسارًا من أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه: «أنا متأخِّر أكثر من ثلاثة أشهر على تسجيل شهادة ميلاد جديدة هل يترتب عليّ غرامة أكثر من 50 ريالًا، رغم أني أخذت بلاغ الولادة من المستشفى لكنه غير مختوم وسألت منسوبي المستشفى فقالو عادي يقبلونه في الأحوال المدنية».

وقالت «الأحوال المدنية»: «إنه يوجد تبليغ إلكتروني الآن من المستشفيات، وهناك غرامة مالية يتم احتسابها بعد٣٠يومًا من تاريخ الميلاد، وتكون كالتالي٥٠ريالًا عن كل عام».

وينص نظام الأحوال المدنية على أن «التبليغ عن المواليد يكون، في أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المُعَدّ لذلك، خلال 15 يومًا من تاريخ ميلاده وتكون هذه المهلة 30 يومًا إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلومترًا».

كما ينص نظام الأحوال المدنية على أنه «إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال 15 يومًا من تاريخ الوصول ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى مكتب الأحوال في المملكة، (..) كما يبلغ عن المواليد التوأم كل على انفراد ويقيد كل منهما على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي وُلِد فيها كل منهما».