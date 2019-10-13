السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة



عرعر 14 صفر 1441 هـ الموافق 13 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة العقيد سعيد بن عبدالله القحطاني الذي قدم للسلام على سموه بمناسبه تعيينه.

وبارك سمو أمير المنطقة للعقيد القحطاني هذه الثقة، متمنيا له النجاح والتوفيق في عمله.

وأكد سموه أهمية دور العيادات الشاملة التخصصية بالمنطقة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة ‏وأفضل الخدمات العلاجية لمنسوبي وزارة الداخلية وأسرهم، التي تكفل لهم خدمة صحية ميسرة، حاثاً على مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات الطبية.

وأعرب مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه ومتابعته لما تقدمه العيادات من خدمات صحية بالمنطقة.

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13:54ت م

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